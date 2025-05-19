النيابة العامة الروسية تحظر نشاط العفو الدولية وتعدها "منظمة غير مرغوب بها"

أعلنت النيابة العامة الروسية أن منظمة العفو الدولية باتت "منظمة غير مرغوب بها"، وهو إجراء يؤدي عمليا الى حظر أنشطتها في خضم حملة لاسكات أي صوت ناقد منذ بدء الهجوم في أوكرانيا قبل ثلاثة أعوام.



واعتبرت النيابة العامة في بيان، أن "مقر منظمة العفو الدولية في لندن هو مركز إعداد مشاريع عالمية كارهة للروس، يموّلها متعاونون مع نظام كييف".