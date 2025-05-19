مدير منظمة الصحة العالمية: مليونا شخص يتضورون جوعا في غزة

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من خطر المجاعة في قطاع غزة حيث يوجد "مليونا شخص يتضورون جوعا" هناك.



وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في افتتاح الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المنظمة في جنيف: "يتزايد خطر المجاعة في غزة بسبب المنع المتعمد لدخول المساعدات الإنسانية" بينما هناك "أطنان من الطعام عالقة عند الحدود على بعد دقائق فقط".

