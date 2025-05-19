بريطانيا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاقا جديدا للتعاون الأمني والدفاعي

أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا للتعاون الأمني والدفاعي وذلك خلال قمة مهمة في لندن، على ما قال الجانبان.



وأشار مكتب رئاسة الحكومة البريطانية في بيان، الى أن الاتفاق "سيمهد الطريق" أمام صناعة الدفاع البريطانية للمشاركة في صندوق دفاعي قيمته 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه.