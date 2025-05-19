الدفاع المدني في غزة: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية الإثنين الى 52 شهيدا

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل إلى 52 شهيدا.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان: "52 شهيدًا نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منتصف الليل وفجر اليوم حتى هذه اللحظة، وما زال القصف مستمرًا، والاحتلال يوسع عمليته البرية مرتكبًا مجازر حرب جديدة ومخلفاً عددًا كبيرًا من الشهداء".