رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب توصيل المساعدات للمدنيين في غزة فورا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الوضع الإنساني في غزة "غير مقبول"، ودعت إلى توصيل المساعدات إلى المدنيين في القطاع على الفور.



وأضافت للصحفيين في خلال زيارة إلى لندن: "لم تدخل أي إمدادات إنسانية إلى غزة منذ شهرين، يجب أن تصل المساعدات إلى المحتاجين من المدنيين فورا، ويجب رفع الحصار عن غزة الآن".