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وزارة الخارجية: إسرائيل ستسمح الإثنين بدخول شاحنات محملة بطعام الأطفال
أخبار دولية
2025-05-19 | 09:45
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وزارة الخارجية: إسرائيل ستسمح الإثنين بدخول شاحنات محملة بطعام الأطفال
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلي السماح بمرور شاحنات محملة بطعام الأطفال الرضع إلى غزة، غداة إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن "كمية أساسية" من المساعدات ستدخل إلى القطاع بعد أكثر من شهرين من الحصار.
وقال المدير العام لوزارة الخارجية عيدان بار-تال خلال مؤتمر صحافي في القدس: "اليوم، تسهل إسرائيل دخول شاحنات محملة بطعام الأطفال إلى غزة. وفي الأيام المقبلة، ستسهل دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات".
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