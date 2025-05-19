إسرائيل سمحت لتسع شاحنات محملة بالمساعدات بالدخول إلى غزة

سمحت إسرائيل لتسع شاحنات محملة بالمساعدات بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد حصار شامل دام 11 أسبوعًا، وفق ما أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.

وقال فليتشر، في بيان:” لكن هذا لا يمثل سوى قطرة في محيط مما هو مطلوب بشكل عاجل، ويتعين السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، بدءا من صباح الغد".

وشدّد على أنّه “للحد من أعمال النهب، يجب أن يكون هناك تدفق منتظم للمساعدات، ويجب السماح للعاملين في المجال الإنساني باستخدام طرق عديدة وينبغي أن تكتمل الاستجابة الإنسانية بالسلع التجارية".