زيلينسكي: أوكرانيا لن تقبل بسحب جيشها من مناطق تسيطر عليها

استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين سحب قواته من أنحاء في شرق أوكرانيا وجنوبها تسيطر عليها كييف، رافضًا شروطًا وضعتها روسيا لإنهاء غزوها المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.



وقال زيلينسكي لصحافيين في كييف ردًا على سؤال بشأن شروط روسية تشمل تخلي أوكرانيا بالكامل عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تقول روسيا إنها ضمتها لكنها لا تسيطر عليها بالكامل إن "قواتنا لن تنسحب من أراضينا".