مصدر لرويترز: أميركا لا تتوقع الإعلان عن إتفاقات تجارية في إجتماع مجموعة السبع

أفاد مصدر مطلع على المشاركة الأميركية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع هذا الأسبوع في كندا لرويترز بأن وزارة الخزانة الأميركية لا تتوقع الإعلان عن أي اتفاقات تجارية في إطار الاجتماع.



وأشار المصدر للصحفيين طالبًا عدم ذكره بالاسم إلى أنه في حين سيتواصل وزير الخزانة سكوت بيسنت مع نظرائه اليابانيين في بانف بولاية ألبرتا، فمن المتوقع إجراء المزيد من المناقشات التجارية في واشنطن.



وقال" "لا أتوقع أن نعلن عن أي شيء في اجتماع مجموعة السبع، لكننا أحرزنا تقدمًا ملحوظًا مع عدد من شركائنا في المجموعة".