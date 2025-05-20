شومر يريد منع ترامب من الحصول على طائرة رئاسية جديدة هدية من قطر

طرح زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور تشاك شومر الإثنين اقتراح قانون لمنع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من الحصول على طائرة رئاسية جديدة هدية من قطر.وينصّ مقترح السناتور الديموقراطي على منع وزارة الدفاع (البنتاغون) من استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لتحويل أيّ طائرة، كانت في السابق مملوكة لحكومة أجنبية، إلى طائرة رئاسية.وتعتزم العائلة الحاكمة في الإمارة الخليجية أن تقدّم إلى البنتاغون طائرة بوينغ 747 فاخرة تقدّر قيمتها بنحو 400 مليون دولار لكي يحولّها إلى طائرة رئاسية لكي يستخدمها الرئيس الجمهوري.ويريد ترامب قبول هذه الهدية في خطوة لقي بسببها انتقادات شديدة.