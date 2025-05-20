إسرائيل تعتزم السيطرة على غزة "بكاملها" و91 قتيلا بغارات ودخول مساعدات هي الأولى منذ شهرين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الدولة العبرية تعتزم السيطرة على كامل أراضي غزة، مع تكثيف جيشها غاراته الجوية وعملياته البرية في القطاع الفلسطيني الذي دخلته الإثنين شاحنات محمّلة مساعدات للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.



ووصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر دخول شاحنات المساعدات بأنه "قطرة في محيط" الاحتياجات في القطاع الفلسطيني المحاصر والذي يعاني من الجوع.



منذ الثاني من آذار، تمنع إسرائيل دخول أيّ مساعدات إنسانية إلى القطاع البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة.



وتقول إسرائيل إنّ حصارها لغزة يهدف لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول 2023.



في بيان مشترك، حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني من أنهم لن يقفوا "مكتوفي الأيدي" إزاء "الأفعال المشينة" لحكومة نتانياهو في غزة، ملوّحين بـ"إجراءات ملموسة" إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية.



وردّ رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء الإثنين في بيان ندّد فيه بإدانة بلاده، معتبرا أن الخطوة تشكّل "جائزة كبرى" لحماس.