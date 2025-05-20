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الحوثيون يهدّدون ميناء حيفا الإسرائيلي

أخبار دولية
2025-05-19 | 23:44
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الحوثيون يهدّدون ميناء حيفا الإسرائيلي
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الحوثيون يهدّدون ميناء حيفا الإسرائيلي

أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الإثنين "بدء العمل على فرض حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي، محذّرين السفن المتّجهة إلى هذا المرفق من أنه بات "ضمن بنك الأهداف".

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنّ المتمردين قرّروا "تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحريّ على ميناء حيفا"،

وحذّر المتحدث "كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأنّ الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف".

وتأتي هذه الخطوة "ردا على تصعيد العدوّ الإسرائيليّ عدوانه الوحشيّ على إخواننا وأهلنا في غزة"، وفق الحوثيين الذين لفتوا إلى أن "كافة إجراءات وقرارات القوات المسلحة المتعلقة بالعدوّ الإسرائيليّ من عمليات إسنادية ومن حظر الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوف يتوقف تنفيذها حال توقّف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".
 

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