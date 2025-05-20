خامنئي يشكك بأي تؤدي المباحثات مع الولايات المتحدة الى "أي نتيجة"

أبدى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الثلاثاء شكوكا في ان تؤدي المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي الى "أي نتيجة"، مجددا التمسك بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم.



وقال خامنئي في كلمة متلفزة "لا نعتقد أنها (المباحثات) ستؤدي الى أي نتيجة. لا نعرف ماذا سيحدث"، معتبرا أن حرمان إيران من حق تخصيب اليورانيوم سيكون "خطأ فادحا".