زيلينسكي: روسيا "تحاول كسب الوقت" لمواصلة الحرب في أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا الثلاثاء بمحاولة "كسب الوقت" وعدم الانخراط في مباحثات جدية للتوصل الى تسوية للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.



وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي "من الواضح أن روسيا تحاول كسب الوقت بهدف مواصلة حربها واحتلالها"، وذلك غداة اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكل من نظيريه الأوكراني والروسي فلاديمير بوتين.

