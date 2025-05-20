أوكرانيا والحرب التجارية تتصدران اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع

يجتمع وزراء المالية لدول مجموعة السبع اعتبارا من الثلاثاء في كندا بحضور أوكرانيا ضيفة الشرف لعقد مناقشات يرجح أن تتمحور حول النزاع مع روسيا والحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.ويلتئم وزراء أكبر الديموقراطيات المتقدّمة، وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا، في مدينة بانف المعروفة بمتنزّهها الوطني الخلّاب في الغرب الكندي.ولا شكّ في أن المسائل الخلافية المتزايدة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني ستطغى على الاجتماع.فقد أثار الرئيس الأميركي صدمة في العالم مع إقراره في مطلع نيسان رسوما جمركية جديدة على أغلبية السلع الواردة إلى الولايات المتحدة.وهو تراجع مذاك عن بعض القرارات وأبرم اتفاقا تجاريا وصفه بـ"التاريخي" مع لندن.