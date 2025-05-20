الاتحاد الاوروبي يريد إجراء أميركيا "قويا" إذا رفضت روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا

يأمل الاتحاد الأوروبي في أن تتخذ الولايات المتحدة "إجراء قويا" في حال استمرّت روسيا في رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بحسب ما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس الثلاثاء.وصرّحت كالاس قبيل بدء اجتماع لوزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن "الولايات المتحدة قالت إنه في حال لم تقبل روسيا وقفا غير مشروط لإطلاق النار، فسيكون لرفضها تبعات. ونحن نريد أن نرى إذن هذه التبعات".وتابعت "لم نر فعلا، كما تعلمون، ضغوطات على روسيا إثر تلك المحادثات"، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت الإثنين بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.وأعلن الرئيس الأميركي الإثنين أن روسيا وأوكرانيا "ستباشران فورا مفاوضات بشأن وقف لإطلاق النار"، بعد مكالمته مع بوتين الذي لم يوافق بعد على وقف الأعمال القتالية بلا شروط، كما تطالب به واشنطن وكييف.