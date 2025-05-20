ستارمر: قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يشعرون بالفزع إزاء التصعيد في غزة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء أنه وزعيمي فرنسا وكندا يشعرون بالفزع إزاء التصعيد في قطاع غزة.



وجددوا دعوتهم إلى وقف إطلاق النار.



وقال ستارمر للبرلمان، بعد إصدار بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "أود أن أسجل اليوم أننا نشعر بالفزع بسبب التصعيد من جانب إسرائيل".



وأضاف: "نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار كسبيل وحيد لإطلاق سراح الرهائن، ونكرر معارضتنا للمستوطنات في الضفة الغربية ونجدد مطلبنا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كبير".



ورأى أنه "يجب أن ننسق رد فعلنا لأن هذه الحرب استمرت لفترة طويلة للغاية".