سفير السودان بالأمم المتحدة يتهم الإمارات بتنفيذ هجمات 4 أيار على بورتسودان

اتهم سفير السودان لدى الأمم المتحدة الإمارات بشن هجمات على بورتسودان في الرابع من أيار بطائرات حربية وطائرات مسيرة انطلقت من قاعدة إماراتية على البحر الأحمر.وقال السفير الحارث إدريس إن الهجوم الإماراتي المزعوم جاء بعد يوم واحد من ضربة جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على مدينة نيالا استهدفت طائرة حربية إماراتية وأودت بحياة 13 أجنبيًا بينهم "عناصر إماراتية".