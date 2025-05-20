مصدر لرويترز: رئيس مخابرات تركيا والشرع ناقشا تسليم وحدات حماية الشعب سلاحها

أفاد مصدر أمني تركي اليوم الثلاثاء بأن رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم كالين والرئيس السوري أحمد الشرع ناقشا خلال محادثات في سوريا تسليم وحدات حماية الشعب الكردية سلاحها واندماجها في أجهزة الأمن السورية.



وقال المصدر: "نوقشت مسألة تسليم وحدات حماية الشعب الكردية سلاحها، أسوةً بالجماعات الأخرى، واندماجها في سوريا الجديدة، بما في ذلك أمن الحدود والبوابات الحدودية".

