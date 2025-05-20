الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لافروف: جماعات متشددة تقوم "بتطهير عرقي" في سوريا
أخبار دولية
2025-05-20 | 10:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لافروف: جماعات متشددة تقوم "بتطهير عرقي" في سوريا
نقلت وكالة تاس الرسمية الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفه بتطهير عرقي تقوم به "جماعات متشددة" في سوريا.
ونقلت تاس عن لافروف قوله عن سوريا: "الجماعات المتشددة تقوم بتطهير عرقي حقيقي، وعمليات قتل جماعي للناس على أساس جنسيتهم ودينهم"
ولم تذكر تاس أي تفاصيل عن الجماعات التي كان يشير إليها لافروف.
وتحتفظ روسيا بقاعدتين عسكريتين في سوريا. وكانت موسكو داعما رئيسيا لحكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد الموجود الآن في روسيا حيث حصل على حق اللجوء.
وأدى اندلاع أعمال عنف طائفي في آذار في الساحل السوري بشمال غرب البلاد والذي كان معقلا للأسد إلى مقتل المئات من أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق.
وتحاول روسيا الحفاظ على علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، التي قالت إنها قد تسمح لموسكو بالاحتفاظ باستخدام قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية.
أخبار دولية
لافروف
سوريا
التالي
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيرا في باريس
مصدر لرويترز: أميركا لا تتوقع الإعلان عن إتفاقات تجارية في إجتماع مجموعة السبع
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:46
الجيش السوداني يؤكد "تطهير كامل ولاية الخرطوم" من مقاتلي قوات الدعم السريع
أخبار دولية
14:46
الجيش السوداني يؤكد "تطهير كامل ولاية الخرطوم" من مقاتلي قوات الدعم السريع
0
أخبار دولية
2025-04-25
لافروف: الولايات المتحدة وروسيا "تسيران في الاتجاه الصحيح" نحو التوصل لاتفاق
أخبار دولية
2025-04-25
لافروف: الولايات المتحدة وروسيا "تسيران في الاتجاه الصحيح" نحو التوصل لاتفاق
0
أخبار دولية
2025-04-11
الأمم المتحدة: ما تقوم به إسرائيل يقوض "القدرة المستقبلية للفلسطينيين للعيش في غزة"
أخبار دولية
2025-04-11
الأمم المتحدة: ما تقوم به إسرائيل يقوض "القدرة المستقبلية للفلسطينيين للعيش في غزة"
0
صحف اليوم
2025-04-09
وزير التنمية الإدارية لـ"الأنباء" الكويتية: خطة عمل جديدة تقوم على ثلاثة محاور
صحف اليوم
2025-04-09
وزير التنمية الإدارية لـ"الأنباء" الكويتية: خطة عمل جديدة تقوم على ثلاثة محاور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:50
مصادر لرويترز: القيادة السورية وافقت على تسليم متعلقات إيلي كوهين لإسرائيل
أخبار دولية
15:50
مصادر لرويترز: القيادة السورية وافقت على تسليم متعلقات إيلي كوهين لإسرائيل
0
أخبار دولية
15:28
البرازيل تدين "المذبحة" الاسرائيلية في غزة: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يشاهد ما يحدث ويبقى مكتوف الأيدي
أخبار دولية
15:28
البرازيل تدين "المذبحة" الاسرائيلية في غزة: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يشاهد ما يحدث ويبقى مكتوف الأيدي
0
أخبار دولية
15:15
هجوم وجيز من فصيل مسلح على قاعدة روسية في غرب سوريا
أخبار دولية
15:15
هجوم وجيز من فصيل مسلح على قاعدة روسية في غرب سوريا
0
أخبار دولية
14:56
إسرائيل: دخول 93 شاحنة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى غزة الثلاثاء
أخبار دولية
14:56
إسرائيل: دخول 93 شاحنة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى غزة الثلاثاء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-05-18
لائحة "بعلبك مدينتي": نتائج الانتخابات البلدية تصدر من قصر العدل وما ينشر بشكل غير رسمي لا يعبر عن الواقع
خبر عاجل
2025-05-18
لائحة "بعلبك مدينتي": نتائج الانتخابات البلدية تصدر من قصر العدل وما ينشر بشكل غير رسمي لا يعبر عن الواقع
0
أمن وقضاء
07:52
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة بيروت
أمن وقضاء
07:52
نتائج الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظة بيروت
0
آخر الأخبار
2025-05-13
زيلينسكي: نتوقع فرض عقوبات قوية من أميركا والإتحاد الأوروبي على روسيا في حال عدم إجراء محادثات إسطنبول
آخر الأخبار
2025-05-13
زيلينسكي: نتوقع فرض عقوبات قوية من أميركا والإتحاد الأوروبي على روسيا في حال عدم إجراء محادثات إسطنبول
0
فنّ
2025-05-13
بعد أيام على وفاة زوجها... كارول سماحة تتحدى أحزانها وتعود إلى المسرح (فيديو)
فنّ
2025-05-13
بعد أيام على وفاة زوجها... كارول سماحة تتحدى أحزانها وتعود إلى المسرح (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:08
إليكم المقابلة الكاملة التي أجرتها الـLBCI مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى
أخبار لبنان
15:08
إليكم المقابلة الكاملة التي أجرتها الـLBCI مع السفير المصري لدى لبنان علاء موسى
0
أخبار لبنان
14:03
سلام خلال مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم": سنواصل اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن تكون الأسلحة بيد الدولة فقط
أخبار لبنان
14:03
سلام خلال مؤتمر "أيام بيروت للتحكيم": سنواصل اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن تكون الأسلحة بيد الدولة فقط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في غزة... عملية "مركبات جدعون" دخلت مرحلة أعنف من القصف والتهجير
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في غزة... عملية "مركبات جدعون" دخلت مرحلة أعنف من القصف والتهجير
0
أخبار دولية
13:53
توقيع إتفاق لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن
أخبار دولية
13:53
توقيع إتفاق لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مؤتمر لـCenacle de la Lumière حول الوقاية المدرسية وتعزيز الصحة النفسية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مؤتمر لـCenacle de la Lumière حول الوقاية المدرسية وتعزيز الصحة النفسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الرئيس الفلسطيني في بيروت غدًا... سلاح المخيمات الفلسطينية في مباحثاته
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الرئيس الفلسطيني في بيروت غدًا... سلاح المخيمات الفلسطينية في مباحثاته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
حاكم مصرف لبنان للمصارف: هذه رؤيتي لحل الأزمة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
حاكم مصرف لبنان للمصارف: هذه رؤيتي لحل الأزمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
التصويت الإلكتروني بديل زهيد لإنتخابات باهظة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
التصويت الإلكتروني بديل زهيد لإنتخابات باهظة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مقترحات بالجملة للإنتخابات النيابية أمام اللجان المشتركة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مقترحات بالجملة للإنتخابات النيابية أمام اللجان المشتركة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:53
جدول جديد لأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:53
جدول جديد لأسعار المحروقات..
2
أخبار لبنان
11:08
بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول
أخبار لبنان
11:08
بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول
3
أمن وقضاء
07:13
وزير الدفاع يُعدّل آلية ترخيص السلاح: تحديد نوع ورقم القطعة شرط أساسي..
أمن وقضاء
07:13
وزير الدفاع يُعدّل آلية ترخيص السلاح: تحديد نوع ورقم القطعة شرط أساسي..
4
خبر عاجل
09:49
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة
خبر عاجل
09:49
إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء زحلة
5
منوعات
03:30
ببطن منتفخ... شروق تحتفل بعيد ميلادها الـ36 برفقة الدكتور فود (صور)
منوعات
03:30
ببطن منتفخ... شروق تحتفل بعيد ميلادها الـ36 برفقة الدكتور فود (صور)
6
خبر عاجل
10:57
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بعلبك
خبر عاجل
10:57
"الداخلية" تنشر نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء بعلبك
7
أخبار لبنان
00:14
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإعلانها رسمياً
أخبار لبنان
00:14
نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت إلى وزارة الداخلية تمهيداً لإعلانها رسمياً
8
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مع تأكيد نجاح محمود الجمل في خرق اللائحة الإئتلافية... الإحتفالات عمت الطريق الجديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More