لافروف: جماعات متشددة تقوم "بتطهير عرقي" في سوريا

نقلت وكالة تاس الرسمية الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء ما وصفه بتطهير عرقي تقوم به "جماعات متشددة" في سوريا.



ونقلت تاس عن لافروف قوله عن سوريا: "الجماعات المتشددة تقوم بتطهير عرقي حقيقي، وعمليات قتل جماعي للناس على أساس جنسيتهم ودينهم"



ولم تذكر تاس أي تفاصيل عن الجماعات التي كان يشير إليها لافروف.



وتحتفظ روسيا بقاعدتين عسكريتين في سوريا. وكانت موسكو داعما رئيسيا لحكومة الرئيس المخلوع بشار الأسد الموجود الآن في روسيا حيث حصل على حق اللجوء.



وأدى اندلاع أعمال عنف طائفي في آذار في الساحل السوري بشمال غرب البلاد والذي كان معقلا للأسد إلى مقتل المئات من أفراد الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق.



وتحاول روسيا الحفاظ على علاقاتها مع السلطات السورية الجديدة، التي قالت إنها قد تسمح لموسكو بالاحتفاظ باستخدام قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية.