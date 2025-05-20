لندن تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بسبب الوضع في غزة

علّقت الحكومة البريطانية مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية احتجاجا على ممارساتها في قطاع غزة.



كذلك، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي أن وزارته استدعت السفيرة الإسرائيلية تسيبي هاتوفيلي ردا على تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني المحاصر، مع استمرار الحرب الدائرة منذ تشرين الأول 2023.