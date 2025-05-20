السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.



وقالت وزيرة الخارجية في بيان: "طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك، سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم"، مشيرة الى أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.