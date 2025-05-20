روبيو: سوريا قد تكون على بعد أسابيع من "حرب أهلية شاملة"

حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية، وذلك بعد أيام من لقائه بقادتها الانتقاليين.



وقال روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع، وليس أشهرا، من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد".