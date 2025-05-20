روبيو: الولايات المتحدة لم تبحث ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لم تناقش ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا، كاشفا أن واشنطن سألت دولا أخرى في المنطقة عما إذا كانت مستعدة لاستقبال مواطني غزة الراغبين في الانتقال طواعية.



وقال روبيو: "ما تحدثنا عنه مع بعض الدول هو: إذا قال أحدهم طواعية وعبر عن رغبته في الذهاب إلى مكان آخر لفترة من الوقت لأنه مريض أو لأن أطفاله بحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة أو ما شابه، فهل هناك دول في المنطقة مستعدة لاستقباله لفترة من الوقت؟"، مشيرا إلى أن لا علم لديه بأن ليبيا كانت ضمن تلك الدول.