الاتحاد الأوروبي: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد اتخذ قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.



ووجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر للاتحاد الأوروبي. وقال في منشور على منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار".



وأضاف: "سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا".