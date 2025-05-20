رئيس الأركان: الجيش الإسرائيلي سيسطر على مزيد من الأراضي في غزة

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير اليوم الثلاثاء أن الجيش سيوسع نطاق عملياته العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة وسيسيطر على أراض إضافية.



وقال زامير خلال جولة ميدانية في غزة: "نتحرك وفق خطة مدروسة، وننتقل إلى المرحلة التالية. حماس ستدفع ثمن تحديها... سنوسع نطاق مناوراتنا، ونسيطر على أراض إضافية، ونزيل البنية التحتية الإرهابية وندمرها حتى هزيمة حماس".