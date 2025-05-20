نتنياهو يأمر بعودة وفد مفاوضات وقف إطلاق النار من قطر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر اليوم الثلاثاء بعودة الوفد الذي يجري محادثات وقف إطلاق النار في غزة من قطر، على أن يبقى فريق صغير في الدوحة لمواصلة المحادثات.