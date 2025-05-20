الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى إلى "الانضمام إليها" بعد انسحابها من منظمة الصحة

دعا وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى "التفكير في الانضمام" إلى الولايات المتحدة التي بدأت عملية الخروج من المنظمة.



وقال كينيدي في رسالة عبر الفيديو: "أدعو وزراء الصحة في كل أنحاء العالم ومنظمة الصحة للنظر إلى انسحابنا منها على أنه ناقوس خطر"، مضيفا: "تواصلنا مع البلدان التي تشاطرنا الموقف نفسه ونشجع الدول الأخرى على الانضمام إلينا".



ووصف كينيدي الذي ينتقد دوما منظمة الصحة ويعارض التطعيم، بأنها "تحتضر" أمام جمعية الصحة العالمية، وهي هيئة صنع القرار في المنظمة، والمنعقدة حاليا في جنيف.



ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، بدأ الرئيس دونالد ترامب عملية الانسحاب من منظمة الصحة العالمية التي تحتاج إلى عام لاستكمالها.



وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للمنظمة، وأدى انسحاب واشنطن ورفضها دفع مستحقاتها لعامي 2024 و2025 إلى مواجهة المنظمة ضائقة مالية كبيرة.