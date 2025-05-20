الجيش السوداني يؤكد "تطهير كامل ولاية الخرطوم" من مقاتلي قوات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني "اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم" من مقاتلي قوات الدعم السريع، بعد قرابة شهرين من استعادته السيطرة على وسط العاصمة.



وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله في بيان: "ولاية الخرطوم خالية تماما من المتمردين"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ نيسان 2023.