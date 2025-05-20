إسرائيل: دخول 93 شاحنة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى غزة الثلاثاء

أعلنت إسرائيل أن 93 شاحنة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة دخلت الثلاثاء إلى غزة غداة تأكيد الأمم المتحدة حصولها على إذن بإرسال معونات للمرة الأولى منذ فرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع في الثاني من آذار.



وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة (كوغات)، وهي الهيئة الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية "دخلت 93 شاحنة تابعة للأمم المتحدة محملة مساعدات إنسانية تشمل الطحين للمخابز ومواد غذائية للرضع وتجهيزات طبية وأدوية اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم".