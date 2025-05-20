هجوم وجيز من فصيل مسلح على قاعدة روسية في غرب سوريا

تعرّضت قاعدة حميميم الروسية في غرب سوريا صباح الثلاثاء لهجوم وجيز شنّه فصيل مسلح، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إنه مرتبط بالسلطة الجديدة، بينما أفاد شاهد عيان وكالة فرانس برس بدوي اشتباكات استمرت قرابة ساعة.



وتقع القاعدة الجوية المحصّنة في محافظة اللاذقية الساحلية. وشكلت في آذار وجهة لأكثر من ثمانية آلاف شخص فروا من الاشتباكات وأعمال العنف ذات الطابع الطائفي التي شهدتها منطقة الساحل وأسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص غالبيتهم الساحقة علويون.



وأورد المرصد السوري أن "مجموعة مسلحة رديفة (لقوات السلطة الانتقالية) شنّت هجوما على القاعدة، انطلاقا من قرية قريبة منها، وتمكن بعض عناصرها من الوصول الى المدرج داخل حرم القاعدة".



وأفاد بوقوع "اشتباكات استُخدمت فيها الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، تزامنا مع إطلاق صافرات الإنذار داخل القاعدة".



ولم يصدر أي بيان رسمي من السلطات الروسية بشأن الهجوم بعد.



وبدأ الهجوم، وفق ما أفاد شاهد عيان يقيم في محيط القاعدة وكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته خشية على سلامته، "الساعة السابعة صباحا واستمر لساعة، سمعنا خلالها دوي إطلاق رصاص وقذائف مع تحليق مسيرات في الأجواء".



وقال إن سكان المنطقة كانوا قد "رصدوا انتشارا لعناصر الأمن العام في محيط القاعدة منذ أيام".

