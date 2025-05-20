البرازيل تدين "المذبحة" الاسرائيلية في غزة: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يشاهد ما يحدث ويبقى مكتوف الأيدي

دعا وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا المجتمع الدولي إلى عدم الوقوف "مكتوف الأيدي" أمام "المذبحة" التي ترتكب في غزة.



وتعد البرازيل واحدة من أكثر الدول انتقادا على الساحة الدولية لحكومة بنيامين نتانياهو الإسرائيلية التي كثفت هجومها على حماس في القطاع في الأيام الأخيرة.



وأعلن وزير الخارجية البرازيلي خلال جلسة استماع للجنة في مجلس الشيوخ في برازيليا: "إنه وضع رهيب، إنها مذبحة".



وقال: "هناك عدد كبير من الأطفال الذين قتلوا (...) ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يشاهد ما يحدث ويبقى مكتوف الأيدي".



وندد فييرا بـ"شلل" مجلس الأمن الدولي في مواجهة "غزو ينتهك القانون الدولي". وقال: "إنه غزو كأي غزو آخر، مثل غزو روسيا لأوكرانيا (...) لكنني لا أرى كل الدول تدين غزو" قطاع غزة.