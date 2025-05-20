الأمم المتحدة: لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه لم يتم توزيع أي مساعدات إنسانية في قطاع غزة حتى الآن رغم وصول المزيد من الإمدادات إلى الجانب الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم.



وقال دوجاريك: "انتظرت إحدى فرقنا اليوم ساعات عدة للحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى منطقة كرم أبو سالم وجمع الإمدادات الغذائية. وللأسف، لم تتمكن من إدخال هذه الإمدادات إلى مستودعاتنا".



وسمحت إسرائيل الاثنين باستئناف دخول كميات محدودة من المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر 11 أسبوعا.