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ترامب: كل شيء في القبة الذهبية سيُصنع في الولايات المتحدة

أخبار دولية
2025-05-20 | 16:41
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ترامب: كل شيء في القبة الذهبية سيُصنع في الولايات المتحدة
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ترامب: كل شيء في القبة الذهبية سيُصنع في الولايات المتحدة

ترامب: "القبة الذهبية" من المتوقع أن تعمل بنهاية فترتي الرئاسية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن منظومة "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي من المتوقع أن تكون جاهزة للعمل بنهاية فترته الرئاسية.

وكشف ترامب في البيت الأبيض أن كندا ترغب في الانضمام إلى هذه المنظومة التي ستتكلف نحو 175 مليار دولار.

وأكد الرئيس الأميركي أن "كل شيء" في درع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" سيُصنع في الولايات المتحدة.

وذكر ترامب أن الجنرال مايكل غويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع.

أخبار دولية

ترامب

القبة الذهبية

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