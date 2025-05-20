أمبري: تلقينا بلاغا عن اعتراض ناقلة منتجات مرتبطة بالإمارات شمال غربي ميناء إيراني

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت بلاغا عن اعتراض ناقلة منتجات ترفع علم بنما ومرتبطة بالإمارات على بُعد نحو 51 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من ميناء بندر جاسك الإيراني.



وأفادت الشركة بورود إشارة عن "خطف" السفينة.