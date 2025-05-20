ترامب: لست قلقا من تقارير عن حشد عسكري روسي قرب فنلندا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن حشد عسكري روسي على طول حدود فنلندا.



وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سُئل عن هذا الأمر: "لا، أنا لست... قلقا بشأن ذلك على الإطلاق".



وأضاف: "ستكونان آمنتين للغاية"، في إشارة إلى فنلندا والنرويج.