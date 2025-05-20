دول تتعهد بتقديم أكثر من 170 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الصين وقطر وسويسرا ودولا أخرى تعهدت بتقديم أكثر من 170 مليون دولار للمنظمة، وأن هذه الدول قبلت أيضا زيادة في رسومها للمساعدة في تعويض الخسارة المتوقعة من انسحاب الولايات المتحدة، أكبر مانحي المنظمة.



وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة في بيان: "أنا ممتن لكل الدول الأعضاء والشركاء الذين تعهدوا بالتبرع. وفي ظل مناخ مليء بالتحديات للصحة العالمية، ستساعدنا هذه الأموال في الحفاظ على عملنا المنقذ للحياة وتوسيع نطاقه".