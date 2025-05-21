روبيو: أتوقع أن تعرض روسيا "خلال أيام" شروطها لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّه يتوقع أن تعرض روسيا "خلال أيام" شروطها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، معتبرا أنّ هذه الخطوة ستسمح لواشنطن بتقييم مدى جدّية موسكو في سعيها للسلام.وقال روبيو في خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ إنّه "في وقت ما، قريبا جدا، ربّما في خلال بضعة أيام، ربّما هذا الأسبوع، سيقدّم الجانب الروسي الشروط التي يريدها أن تتحقّق" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.ولفت الى أنّ توقّعه هذا مردّه إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها يوم الإثنين الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك أيضا إلى المحادثة التي أجراها هو شخصيا في خلال عطلة نهاية الأسبوع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.وأوضح الوزير الأميركي أنّ الروس سيعرضون شروطا عامة فحسب تمكّننا من التقدّم نحو وقف لإطلاق النار، لافتا الى أن هذا الوقف لإطلاق النار من شأنه أن يسمح بعد ذلك بالدخول في مفاوضات مفصّلة لإنهاء النزاع.