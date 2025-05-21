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سي.إن.إن: معلومات أميركية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية

أخبار دولية
2025-05-21 | 00:48
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سي.إن.إن: معلومات أميركية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية
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سي.إن.إن: معلومات أميركية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية

أفادت شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين مُطلعين، بأن معلومات استخبارات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تُجهز لضرب منشآت نووية إيرانية.

وأضافت الشبكة نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا.

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