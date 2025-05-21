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بكين تعتبر القيود الأميركية الجديدة على وارداتها من الشرائح "ترهيبا" وتتعهد "الرد بحزم"

أخبار دولية
2025-05-21 | 01:00
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بكين تعتبر القيود الأميركية الجديدة على وارداتها من الشرائح &quot;ترهيبا&quot; وتتعهد &quot;الرد بحزم&quot;
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بكين تعتبر القيود الأميركية الجديدة على وارداتها من الشرائح "ترهيبا" وتتعهد "الرد بحزم"

تعهّدت بكين بالردّ بحزم على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة. 
     
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان، إنّ "الإجراءات الأميركية نموذجية لنزعة أحادية، فهي تجمع بين الترهيب والحمائية، وتقوّض بشكل خطر استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لأشباه الموصلات"، متوعدا باتخاذ "إجراءات حازمة" ردّا على ذلك.

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