الدفاع المدني في غزة: استشهاد 19 فلسطينيا بينهم أطفال بغارات إسرائيلية ليلية

أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ 19 فلسطينيا، بينهم أطفال، استشهدوا ليل الثلاثاء-الأربعاء في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة من القطاع المدمّر.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنّ "طواقمنا نقلت 19 شهيدا على الأقلّ، غالبيتهم من الأطفال وبينهم رضيع لا يتجاوز عمره أسبوعا، وعشرات المصابين إثر غارات جوية شنّها الاحتلال في مناطق عديدة في قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم" الأربعاء.



وأوضح أنّ طواقم الدفاع المدني "نقلت 4 شهداء من عائلة المصري بعد غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا لعائلة المصري في منطقة التحلية في خان يونس" جنوبي القطاع.



كما نقل المسعفون "10 شهداء من بينهم عدد من الأطفال، وعشرات المصابين، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض باستهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي نبهان وجنيد في بلدة جباليا" في شمال قطاع غزة، وفق المصدر نفسه.



وأوضح بصل أنّ "خمسة شهداء نقلوا إلى مستشفى الأقصى بدير البلح باستهداف الطيران الإسرائيلي منزلا لعائلة الكحلوت في منطقة البركة في دير البلح" وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن المنزل المستهدف يؤوي عشرات النازحين.