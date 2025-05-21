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وزارة الدفاع الروسية: اسقاط 159 مسيرة أوكرانية
أخبار دولية
2025-05-21 | 01:24
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وزارة الدفاع الروسية: اسقاط 159 مسيرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت 159 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية.
وأضافت الوزارة أن معظم الطائرات المسيرة سقطت فوق المناطق الغربية من روسيا، لكن ست طائرات منها على الأقل تم إسقاطها فوق منطقة موسكو، التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة.
أخبار دولية
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