مقتل أربعة أطفال في هجوم على حافلة مدرسية في بلوشستان



قتل أربعة أطفال على الأقل وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم على حافلة مدرسية في إقليم بلوشستان الواقع في جنوب باكستان والذي يشهد ارتفاعا في منسوب العنف على ما أفاد مسؤولون محليون الأربعاء وكالة فرانس برس.



وقال المسؤول الكبير في الإدارة المحلية ياسر إقبال داشتي: "استهدفت الحافلة المخصصة لأطفال العسكريين بقنبلة".