الجيش الباكستاني يتهم الهند بالمسؤولية عن هجوم على حافلة مدرسية

اتهم الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء الهند بالمسؤولية عن تفجير انتحاري استهدف حافلة مدرسية في إقليم بلوشستان المضطرب، وقال إن نيودلهي تستخدم "وكلاء إرهاب" ضد أهداف ضعيفة.وذكر الجيش في بيان أن ما لا يقل عن ثلاثة أطفال واثنين من البالغين قتلوا في الهجوم.ولم تصدر الهند أي رد فعل حتى الآن على هذا الاتهام.