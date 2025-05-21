بوتين زار الثلاثاء منطقة كورسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة كورسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا والتي أعلنت روسيا تحريرها من القوات الأوكرانية في نهاية نيسان، وفق ما قال الكرملين في بيان الأربعاء.



وقال الكرملين: "قام فلاديمير بوتين بزيارة إلى منطقة كورسك في اليوم السابق" والتقى حاكمها بالإنابة ألكسندر خينشتين وممثلي منظمات تطوعية. وفي نهاية نيسان، أكّدت روسيا أنها استعادت بشكل كامل منطقة كورسك التي دخلتها القوات الأوكرانية في آب 2024.