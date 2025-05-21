مقتل 6 وإصابة 10 في ضربة روسية على موقع تدريب عسكري

أسفر هجوم روسي على موقع تدريب عن مقتل ستة جنود أوكرانيين وإصابة أكثر من عشرة آخرين، وفق ما أعلن الحرس الوطني الأوكراني.



وقال الحرس الوطني على فايسبوك: "قتل ستة جنود وأصيب أكثر من عشرة آخرين نتيجة الهجوم، أثناء قيامهم بتدريبات في ميدان رماية"، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.