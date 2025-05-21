الصين تعتبر أن مشروع "القبة الذهبية" الأميركية "يقوض الاستقرار العالمي"

حذّرت الصين من أن مشروع "القبة الذهبية" الصاروخي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "يقوّض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن المشروع الذي خصص له ترامب تمويلا أوليا مقداره 25 مليار دولار "يقوّض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين. تعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك. نحضّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي في أقرب وقت ممكن".