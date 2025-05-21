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أطباء بلا حدود تتّهم إسرائيل بتقديم مساعدات "غير كافية" بتاتا لغزة

أخبار دولية
2025-05-21 | 04:30
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أطباء بلا حدود تتّهم إسرائيل بتقديم مساعدات &quot;غير كافية&quot; بتاتا لغزة
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أطباء بلا حدود تتّهم إسرائيل بتقديم مساعدات "غير كافية" بتاتا لغزة

اتهمت منظمة أطباء بلا حدود إسرائيل بأنها بدأت السماح بإدخال مساعدات "غير كافية بشكل مثير للسخرية" إلى غزة يهدف تجنب اتهامها "بتجويع الناس" في القطاع الفلسطيني المحاصر.
          
وقالت منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في خان يونس بغزة  باسكال كواسار، في بيان إن "قرار السلطات الإسرائيلية بالسماح بدخول كمية غير كافية من المساعدات إلى غزة بعد أشهر من الحصار المشدد يشير إلى نيتها تجنب اتهامها بتجويع الناس في غزة، بينما في الواقع هي تبقيهم بالكاد على قيد الحياة".
     
وأضاف بيان المنظمة أن "الإذن الحالي لمئة (شاحنة) يوميا، في ظل الوضع الخطير جدا، غير كافٍ على الإطلاق".
     
وتابع: "من ناحية أخرى فإن أوامر الإخلاء تستمر في تهجير الناس فيما لا تزال القوات الإسرائيلية تستهدف المنشآت الصحية بهجمات مكثفة".
     
 

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