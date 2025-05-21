بابا الفاتيكان يناشد إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة

ناشد بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووصف الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه "أكثر إثارة للقلق والحزن".



وقال في عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس: "أجدد مناشدتي السماح بدخول المساعدات العادلة للقطاع وإنهاء الأعمال القتالية، الثمن الباهظ يدفعه الأطفال والعجائز والمرضى".