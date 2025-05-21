أمبري: ناقلة ترفع علم بنما ومرتبطة بالإمارات تصدر نداء استغاثة خاطئا

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن ناقلة بضائع ترفع علم بنما ومرتبطة بالإمارات أصدرت "نداء استغاثة خاطئا من الخطف" بعد الإبلاغ عن اعتراضها على بعد حوالي 51 ميلا بحريا شمال غربي ميناء بندر جاسك الإيراني.



وأضافت أمبري أن السفينة لم تتعرض للخطف.